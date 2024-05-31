Вассёр: У нас правильный настрой, мы готовы идти на риск

В прошлый вторник, 28 мая, Фредерик Вассёр встретил свой 56-й день рождения и подчеркнул, что победа его команды в Гран При Монако стала идеальным подарком.

Вернувшись в Маранелло, Вассёр сразу занялся подготовкой к предстоящим гонкам, на которых продолжится острое соперничество Скудерии с Red Bull и McLaren.

«В трёх предыдущих Гран При нас разделяли лишь считаные доли секунды. Чемпионат проходит очень интересно, ведь на каждом этапе за поул могут бороться шесть машин, – приводит слова руководителя итальянской команды Gazzetta dello Sport. – Мы должны сохранять максимальную собранность на всех оставшихся Гран При, и я хочу, чтобы наша команда продолжала добиваться улучшений во всех областях, чтобы каждое её подразделение работало всё более эффективно. Ведь даже если сейчас наши дела идут неплохо, как только мы сбавим обороты, это станет началом конца».

На базе Вассёр по традиции собрал всю команду, чтобы поблагодарить её за отличный уик-энд в Монако.

«Я всегда повторяю примерно одно и то же: я говорю, что результаты Ferrari на трассе зависят от вклада каждого сотрудника команды, – заявил руководитель Скудерии. – Это относится не только к инженерам и специалистам по аэродинамике – за конечный результат отвечают все, как бы мы ни выступали, поэтому завоёванный в Монако кубок принадлежит всей команде.

Этот успех особенно важен, ведь Шарль Леклер долго его ждал и в прошлом пару раз упускал свой шанс. Победа на домашней трассе придаст ему дополнительную уверенность, но также укрепит и веру команды в свои силы. Наш боевой дух на высоком уровне, мы движемся в верном направлении, и у нас правильный настрой в том смысле, что мы готовы идти на риск. Как руководитель команды я считаю, что это очень важно.

В Монако возле подиума вы все видели Джона Элканна, президента нашей компании, и он радовался вместе со всеми. Это тоже позитивный момент».

Вассёр не забыл похвалить и Карлоса Сайнса, который проводит свой последний сезон в составе Ferrari: «Уже с февраля Карлос знает, что в конце года мы расстанемся, но его отношение к делу никогда не менялось. Он отличный профессионал, и я уверен, что до последней гонки сезона он продолжит отдавать все силы команде. Именно благодаря здоровому соперничеству между ним и Шарлем мы регулярно сражаемся в первых рядах.

В следующем году, когда к нам присоединится Льюис Хэмилтон, ситуация останется точно такой же. Я по-прежнему убеждён, что два высококлассных гонщика могут зарабатывать для команды больше очков, чем «полтора гонщика».

Но думать о том, каких целей мы должны достичь в конце сезона, я не хочу. Задача, как я уже говорил, у нас одна: стараться постоянно добиваться улучшений. Мы были конкурентоспособны в Майами, в Имоле и Монте-Карло, на трёх совершенно разных трассах, а это говорит о потенциале нашей машины. Я также чувствую уверенность в преддверии этапа в Канаде, ведь на этой трассе нужно, чтобы машина хорошо справлялась с медленными поворотами, позволяла атаковать поребрики, а также отличалась высокой максимальной скоростью на прямых.

В этом году мы отчасти пожертвовали квалификациями, чтобы лучше и увереннее выступать в гонках. Мы также продолжаем активно модернизировать машину и постараемся как можно быстрее подготовить следующий комплекс технических обновлений, хотя не знаю, это произойдёт в Сильверстоуне или позже. Всё зависит от того, сколь заметный прогресс они могут обеспечить.

И дело тут не в темпах производства новых компонентов, а только в ограниченном бюджете, поэтому выбор приходится делать в пользу наиболее перспективных новинок».

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