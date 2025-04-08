Джина-Мария Шумахер родила дочку

Джина-Мария Шумахер на своей странице в социальных сетях поделилась важной новостью: 29 марта она стала мамой. Теперь семикратный чемпион мира стал дедом, а у Мика Шумахера появилась племянница.

«Добро пожаловать в этот мир, Милли! – сообщила Джина. – Наши сердца переполнены любовью к тебе, родившейся 29 марта. Мы более чем счастливы благодаря твоему появлению в нашей жизни!»

В конце сентября Джина вышла замуж за Иэна Бейтке, ближе к Рождеству она сообщила, что ждёт первенца, и теперь долгожданное прибавление семейства произошло.

Эта новость быстро собрала более сотни тысяч лайков в социальных сетях и множество комментариев – вот только один из них: «Поздравления Джине и Иэну! Нет сомнений, что Милли прекрасна! Вы будете хорошими родителями, а Михаэль и Коринна будут очень гордиться вами, Джина!»

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