Борис Беккер – о последних турнирах Александра Зверева: “Сейчас он не так уверен в себе, как это было в Мельбурне или в конце прошлого сезона”

Экс-лидер мирового рейтинга на подкасте у бывшей немецкой теннисистки Андреа Петкович прокомментировал спад в игре Александра Зверева, который наступил после поражения в финале Australian Open от Янника Синнера



Борис Беккер отметил, что сейчас главная проблема второй ракетки мира Зверева – не в технике или физической готовности, а в ментальности.

“Я всегда начинаю с этого: с психологического настроя. И сейчас он не так уверен в себе, как это было в Мельбурне или в конце прошлого сезона. Можно ли вообще натренировать такую вещь, как внутренняя уверенность? В США, во Флориде, есть лучшие центры подготовки – для форхенда, для бэкхенда, для физической подготовки. Но есть ли академия, где учат ментальности, самоуверенности, внутреннему спокойствию, вере в себя? Я так не думаю. А ведь именно это может продвинуть его вперёд. Именно в этом сейчас разница между победой и поражением для Зверева”, – отметил Беккер.

После Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев сыграл пять турниров, и ни на одном не смог пройти дальше четвертьфинала. При этом дважды он проиграл в матчах против игроков, которые не входят в топ-80 мирового рейтинга (Франсиско Комесанья и Лернер Тьен).

Во вторник Зверев стартует на “Мастерсе” в Монте-Карло, где в матче второго круга встретится с Маттео Берреттини.



Фото: Getty Images.

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