Бад-Гомбург. Киченок и Перес вышли в полуфинал парного разряда

Украинско-австралийская пара продолжает участие на турнире WTA 500 в Германии



Бад-Гомбург, Германия • 22-28 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 2) – Чжань Хаоцин/Клара Таусон (Китайский Тайбэй/Дания) 4:6, 6:4, 10-7

Киченок и Перес проводят первый совместный турнир. По ходу матча теннисистки сделали два брейка и проиграли два гейма на своих подачах.

Украинка сыграет третий полуфинал в этом сезоне. В феврале Людмила вместе с сестрой Надеждой сыграла в решающем матче турнира WTA 500 в Линце, а на позапрошлой неделе дошла до 1/2 финала в Лондоне с Эрин Раутлифф.

Следующие соперницы Киченок и Перес определятся в матче Ульрикке Эйкери/Макото Ниномия (Норвегия/Япония) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия).

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