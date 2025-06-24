Большой обмен клубов НХЛ, определен порядок драфта и первый номер

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэттью Шефер

После завершения сезона НХЛ Флорида уже успела провести чемпионский парад, а клубы готовятся к началу драфта и открытию рынка свободных агентов.

– Филадельфия выменяла у Анахайма форварда Тревора Зеграса. Игрок считался одним из топ-проспектов Уток, однако из-за травм последние сезоны не мог показать себя.

В прошлом сезоне Зеграс забросил 12 шайб и набрал 32 очка в 57 матчах.

Взамен Анахайм получил форварда Райана Полинга и второй раунд драфта.

– После завершения сезона стал известен полный порядок выбора на драфте-2025. По итогам лотереи ранее было известно, что в топ-5 будут выбирать Нью-Йорк Айлендерс, Сан-Хосе, Чикаго, Юта и Нэшвилл.

Последним будет выбирать Калгари, который ранее в обмене получил первый раунд от Флориды.

Драфт пройдет 27 и 28 июня.

– Во всех скаутских рейтингах, в том числе официальном рейтинге НХЛ, под первым номером идет защитник Мэттью Шефер. Ожидается, что именно его выберут под первым номером.

Игрок из-за травмы пропустил часть сезона и молодежный чемпионат мира, однако считается лучшим на этом драфте. В нынешнем сезоне Мэттью успел провести лишь 17 матчей, набрав 22 очка.

sport.ua