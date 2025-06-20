Киев Кэпиталз заключил соглашение с бронзовым призером Универсиады

ХК «Кэпиталз». Андрей Кривоножкин

Бронзовый призер Всемирной зимней Универсиады-2025 в составе студенческой сборной Украины нападающий Андрей Кривоножкин остается в «Киев Кэпиталз». Воспитанник харьковской школы хоккея стал 11 игроком, который продлил трудовое соглашение с финалистом прошлого сезона.

Для 22-летнего Кривоножкина предстоящий чемпионат будет третьим подряд в форме «Кэпиталз». В регулярном сезоне-2024/25 форвард набрал – 30 (15+15) очков в 25 играх и добавил к ним 6 (1+5) баллов в 11 встречах плей-офф.

Ранее столичный клуб сохранил в обойме на следующий сезон десять украинских хоккеистов: вратаря – Назара Бойко, защитников – Тимура Лапко, Никиту Лесникова, Владислава Лугового, Матвея Мазко, Алексея Мельникова, Валентина Сирченко, а также нападающих – Дениса Плесовских, Евгения Секирко и капитана Сергея Черненко.

sport.ua