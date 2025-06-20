Звезда Реал Сосьедада прибыл в Лондон для встречи с руководством Арсенала

Как сообщает авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Субименди прибыл в Лондон, чтобы встретиться с представителями "Арсенала" и завершить формальности относительно своего трансфера.

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"Арсенал" уже длительное время работает над подписанием Субименди, у которого в контракте с баскским клубом прописана клаусула в размере 60 миллионов евро. Инициатором перехода является главный тренер "канониров" Микель Артета. Интерес к игроку возобновился еще прошлым летом, когда "Арсенал" вел переговоры с "Сосьедадом" по трансферу Микеля Мерино.

Мадридский "Реал" также высоко оценивал Субименди, но в итоге решил не предпринимать попытки подписать его этим летом.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Субименди провел 48 матчей за "Реал Сосьедад", забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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