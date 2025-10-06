История Европейской Суперлиги: неудачи и изменения

Футбол всегда был полон драмы как на поле, так и за его пределами. Одной из самых обсуждаемых тем последних десятилетий стало создание Европейской Суперлиги (ESL), проекта, который обещал изменить структуру футбольных турниров, перенести акценты на топ-клубы и перераспределить огромные телевизионные доходы. В этой статье мы рассмотрим историю этих попыток, от первых инициатив до самых громких событий в 2021 году и последствия для европейского футбола. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Конец 1980-х: Первая идея Суперлиги от Берлускони

В 1987–88 годах Сильвио Берлускони, владелец итальянского клуба Милан, предложил первую концепцию настоящей Европейской Суперлиги. Вместе с президентом Реала Рамоном Мендосой и руководителем шотландского клуба Рейнджерс Дэвидом Холмсом, он выступил за создание регулярного чемпионата, в котором ведущие клубы Европы встречались бы гораздо чаще. Это позволило бы не только увеличить доходы от телетрансляций, но и снизить риск вылета, что привлекло бы больше зрителей.

Однако УЕФА решительно выступил против этой инициативы. Клубы, почувствовав давление, отступили. Вместо этого организация провела реформу Кубка чемпионов, введя групповой этап в 1991 году, а в 1992 году турнир получил название Лига чемпионов. Лига чемпионов стала главным турниром в Европе, получив больше матчей и доходов для топ-клубов, а УЕФА сохранил контроль.

1990-е: Рождение Премьер-лиги и новая модель распределения доходов

В конце 1980-х английский футбол переживал кризис, связанный с катастрофами на стадионах и хулиганизмом, что снизило привлекательность чемпионата. Но резкий рост телевизионных доходов изменил ситуацию. В 1991 году пять ведущих английских клубов (Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Эвертон и Тоттенхэм) встретились с представителями ITV с предложением создать Премьер-лигу, в которой топ-клубы получали бы большую долю телевизионных доходов.

Идею поддержала Футбольная ассоциация Англии, и в 1992 году была основана Премьер-лига. Контракт с BSkyB и BBC стал основой для нового финансового успеха. Премьер-лига стала самой богатой лигой в мире, что продемонстрировало, как разделение доходов и угроза отделения могут изменить структуру футбольного мира.

1996–1998: Проект Media Partners и его провал

Итальянская компания Media Partners предложила план создания турнира с 36 клубами, в котором предусматривались понижение и повышение, а также централизованные телевизионные права. Однако проект столкнулся с угрозами санкций со стороны УЕФА и ФИФА. Экономические прогнозы были нереалистичными, и клубы быстро отказались от идеи. В ответ УЕФА расширил Лигу чемпионов до 32 команд, предоставив клубам больше матчей и доходов.

2021 год: Европейская Суперлига, которая продержалась 48 часов

В апреле 2021 года была предпринята очередная попытка создания Европейской Суперлиги, ставшая самой масштабной. 12 клубов, включая 6 английских, 3 испанских и 3 итальянских, объявили о создании турнира. Однако проект распался через 48 часов под давлением фанатов, политиков и угроз со стороны УЕФА и ФИФА. Все английские клубы вышли из проекта, а санкции были немедленно введены против тех, кто продолжал поддерживать проект.

В результате УЕФА принял новые правила для клубов-нарушителей. В долгосрочной перспективе была реформирована Лига чемпионов по швейцарской модели с 2024 года, что отражало многие идеи, предложенные Суперлигой.

2023 год: Вторая попытка с компанией A22

После решения суда ЕС, который признал монополию УЕФА ограничительной, компания A22 Sports снова попыталась реализовать проект Суперлиги, теперь с более открытой моделью. В отличие от предыдущего предложения, эта версия предусматривала 64 мужские и 32 женские команды с квалификацией по спортивному принципу. Однако проект поддержали лишь два клуба — Реал и Барселона. Остальные топ-клубы дистанцировались, а болельщики продолжили протесты.

Изменившийся футбол

Каждая попытка создания Европейской Суперлиги заканчивалась неудачей, но все они оставили неизгладимый след в истории футбола. Премьер-лига продемонстрировала, как успешное отделение может стать основой для финансового успеха, а реформы Лиги чемпионов были прямо связаны с угрозой Суперлиги. Хотя ни одна из попыток не пережила, они все-таки изменили европейский футбол, сделав его более финансово ориентированным.

Напомним, мы также писали о том, как прошел восьмой тур УПЛ.