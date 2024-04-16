Андрей Близниченко перешел в клуб из родного города

Бывший вингер Днепра Андрей Близниченко стал игроком Звягеля.

Об этом клуб объявил в своем Facebook.

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Близниченко начинал профессиональную карьеру в Днепре. Андрей тогда подавал большие надежды, но травмы помешали ему полностью раскрыть свой потенциал. После этого выступал в составе Карабюкспора, Шерифа, Ингульца и Вереса. С января этого года находился без клуба.

После 20 сыгранных туров Звягель занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги. Были слухи, что команду возглавит Владимир Шаран, но позже экстренер Александрии и Миная заявил, что ему не удалось договориться с клубом.

champion.com.ua