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Футбол

“Это ничего не меняет”. Мусиала прокомментировал то, что он не попал в список претендентов на Золотой мяч

Футболист ответил на вопросы журналистов

"Это ничего не меняет". Мусиала прокомментировал то, что он не попал в список претендентов на Золотой мяч

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    • Издание France Football не включило полузащитника мюнхенской "Баварии" на сборной Германии Джамала Мусиала в список претендентов на "Золотой мяч-2024".

    "Это ничего не меняет. Это не меняет мое качество и мои цели на этот сезон. Нет смысла думать об этом. Я сосредоточен на себе, своем развитии и делаю все, чтобы выигрывать со сборной и с "Баварией".

    С полным списком номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола – "Золотой мяч" можно ознакомиться здесь.

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    www.ua-football.com

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