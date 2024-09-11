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Футбол

Почеттино – самый высокооплачиваемый тренер в истории сборной США

Зарплата аргентинца составляет шесть миллионов долларов в год

Почеттино - самый высокооплачиваемый тренер в истории сборной США

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Недавно Федерация футбола США официально объявила о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера мужской национальной сборной.

    Зарплата аргентинца составляет шесть миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США.

    Добавим, что Почеттино подписал контракт с USMNT до лета 2026 года.

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    www.ua-football.com

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