Почеттино – самый высокооплачиваемый тренер в истории сборной США

Зарплата аргентинца составляет шесть миллионов долларов в год
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Недавно Федерация футбола США официально объявила о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера мужской национальной сборной.
Зарплата аргентинца составляет шесть миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США.
Добавим, что Почеттино подписал контракт с USMNT до лета 2026 года.
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