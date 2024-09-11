Davis Cup Finals. Германия уверенно выиграла стартовый матч, Бельгия вырвала победу у Нидерландов

Результаты первого игрового дня в групповом этапе командного турнира
Finals • групповой этап
10-15 сентября • хард (зал)
ГРУППА A (Болонья, Италия)
НИДЕРЛАНДЫ 1-2 БЕЛЬГИЯ
Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Колиньон 7:5, 7:6(6)
Таллон Грикспор – Зизу Бергс 2:6, 7:6(2), 3:6
Уэсли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп – Сандер Жилле/Йоран Флиген 6:4, 6:7(5), 4:6
ГРУППА B (Валенсия, Испания)
АВСТРАЛИЯ 2-1 ФРАНЦИЯ
Танаси Коккинакис – Артур Фис 7:6(4), 7:6(3)
Алексей Попырин – Уго Умбер 3:6, 2:6
Мэттью Эбден/Макс Пёрселл – Пьер-Юг Эрбер/Эдуар Роже-Васслен 7:5, 5:7, 6:3
ГРУППА C (Чжухай, Китай)
ГЕРМАНИЯ 3-0 СЛОВАКИЯ
Максимилиан Мартерер – Лукаш Клейн 6:4, 7:5
Янник Ганфманн – Йозеф Ковалик 3:6, 6:3, 7:6(3)
Кевин Кравиц/Тим Пюц – Лукаш Клейн/Игор Зеленай 7:5, 6:3
ГРУППА D (Манчестер, Великобритания)
КАНАДА 2-1 АРГЕНТИНА
Денис Шаповалов – Франсиско Серундоло 7:5, 6:3
Феликс Оже-Альяссим – Себастиан Баэс 6:3, 6:3
Вашек Поспишил/Денис Шаповалов – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени 6:2, 3:6, 2:6