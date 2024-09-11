Марко: Мы должны быть сосредоточены на Формуле 1

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что компания должна сосредоточиться исключительно на Формуле 1, чтобы избежать падения результатов из-за распыления ресурсов команды на сторонние проекты.

«Если вы вспомните историю, то увидите, что как только в Williams или в McLaren начинали другие проекты и не уделяли всё внимание Формуле 1, то их результаты падали, – заявил Хельмут Марко в подкасте Inside Line. – Поэтому мы должны быть сосредоточены на Формуле 1. Да, у нас есть проект RB17 – особой машины, разработанной Эдрианом Ньюи, но это разовый проект.

Кроме того, мы вовлечены в проект по парусному спорту и в другие области, но всё же главное внимание должно оставаться на Формуле 1.

Следующей важной вехой станет производство собственного двигателя в 2026 году, что является очень сложной задачей и с финансовой, и с управленческой точек зрения. Мы станем полноценным производителем, и победа в гонках с собственной силовой установкой будет главной задачей».

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