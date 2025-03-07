У Макса Ферстаппена есть собственная гоночная программа, которая называется Verstappen.com Racing. В неё входят виртуальная команда Team Redline и команда, выступающая в кузовном чемпионате GT World Challenge Endurance.

В 2025 году Ферстаппен начал сотрудничество с Aston Martin, в рамках которого его команда в GT World Challenge Endurance впервые будет выступать на Aston Martin Vantage GT3. В экипаж вошли Гарри Кинг, Тьерри Вермюлен и Крис Лулхэм, который в этом сезоне впервые сменит виртуальную гоночную машину на реальную.

Макс Ферстаппен: «Я всегда хотел поддерживать молодых гонщиков, и уже некоторое время пытаюсь создавать возможности, чтобы гонщики переходили из виртуальных гонок в реальные. Вместе с Крисом, который перешёл из Team Redline в GT3, мы принимаем новый вызов.

Конечно, нам ещё многому предстоит научиться, чтобы максимально улучшить характеристики машины, и гонщики тоже прибавили. Цель – быть конкурентоспособными и бороться в первых рядах. Нас ждет захватывающий год!»

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