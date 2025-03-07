ОФИЦИАЛЬНО. Абсолютному чемпиону приказали провести бой с топ-боксером

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол узнал своего следующего соперника.

Всемирный боксерский совет (WBC) приказала Биволу провести поединок против непобежденного американского боксера Дэвида Бенавидеса, который владеет титулом временного чемпиона мира по версии WBC в этой весовой категории. Если Бивол откажется от этого боя, то ему грозит потеря титула WBC.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять также статус абсолютного чемпиона мира.

sport.ua