Итаума планирует бой за титул чемпиона в супертяжах

Непобежденный британский боксер Мозес Итаума (13–0, 11 КО) намерен вернуться на ринг в декабре, чтобы провести бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По словам его промоутера Фрэнка Уоррена, рассматриваются несколько возможных соперников, но одним из приоритетных остается бой с болгарином Кубратом Пулевым, который является регулярным чемпионом мира по версии WBA.

«Итаума планирует получить шанс на бой за чемпионский титул, и я уверен, что он откроет эту дверь. Мозес нацелен на пояс в супертяжелом весе. Это случится в течение следующих 12 месяцев. Мне очень нравится поединок с Филипом Хрговичем, который владеет титулом WBO International. Думаю, это отличный бой для Мозеса, чтобы сделать следующий шаг на мировом уровне. Но есть и другие имена», — сообщил Уоррен.

Промоутер также добавил, что они хотели бы организовать поединок Итаумы с Пулевым, который является чемпионом мира по версии WBA.

