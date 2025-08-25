Один из сильнейших боксеров мира потеряет титул чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

13 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Накануне этого противостояния стало известно, что боксер из США потеряет свой титул чемпиона, как только прозвучит гонг в первом раунде. Об этом сообщил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса.

Кроуфорд владеет титулом WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг), но бой с Альваресом состоится на две категории выше – во втором среднем весе.

Мендоса подтвердил, что Теренс не сможет остаться обладателем титула из-за своего решения встретиться с Альваресом в поединке за звание абсолюта. Новым чемпионом мира в первом среднем весе станет представитель Германии Аббас Барау, который на данный момент владеет временным поясом.

В андеркарде этого шоу свой поединок проведет украинский боксер Сергей Богачук, который выйдет на ринг против американца Брэндона Адамса.

