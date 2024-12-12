«Именно Тайсон сделал его таким». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Я очень жду реванша. В первом бою было все понятно – первую половину контролировал Тайсон, дальше инициативу перехватил Александр. Фьюри был долгое время лучшим супертяжеловесом в мире, Усик стал таковым недавно, у него было несколько боев, победы над Джошуа, но именно победа над Тайсоном сделала украинца лучшим», – отметил Портер.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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