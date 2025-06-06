Обидчик украинца провалил взвешивание. У него отберут титул чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейшон Дэвис

В ночь на 8 июня в американском городе Норфолк состоится вечер бокса от влиятельного промоутера Боба Арума и его компании Top Rank.

Главным событием шоу станет титульный поединок в легком весе (до 61,2 кг) – чемпион мира по версии WBO Кейшон Дэвис (13–0, 9 КО) из США выйдет на ринг против доминиканца Эдвина де лос Сантоса (16–2, 14 КО).

Накануне этого события состоялась традиционная церемония взвешивания, которая обернулась полным крахом для чемпиона. Американец не сумел вложиться в лимит своего дивизиона и показал на весах 63,1 кг.

Это означает, что у Дэвиса отберут титул чемпиона, а сам боксер даже не успеет провести свою первую защиту. Если доминиканец победит в Норфолке, то станет новым чемпионом мира, так как вложился в допустимый лимит – его вес составил 61,08 кг. В случае успеха Кейшона, пояс WBO останется вакантным.

Стоит отметить, что американец в феврале этого года отобрал звание чемпиона в поединке с украинцем Денисом Беринчиком. Дэвис нокаутировал украинца в четвертом раунде.

sport.ua