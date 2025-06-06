Марко: У нас нет шансов на победу в Кубке конструкторов

После Гран При Испании Red Bull Racing опустилась на четвёртое место в Кубке конструкторов, и отставание от лидирующей McLaren выросло до 218 очков. Хельмут Марко признал, что для команды из Милтон-Кинса борьба за Кубок конструкторов уже закончена.

Хельмут Марко: «После серии строенных уик-эндов позади осталось чуть больше трети сезона. К сожалению, промежуточные результаты не такие, на которые мы надеялись. Самым большим разочарованием стало то, что даже после ужесточения проверки гибкости передних антикрыльев, мы не приблизились к McLaren и по-прежнему отстаём на три-четыре десятых. Команда надеялась сократить отставание в Барселоне, но, к сожалению, этого не произошло.

McLaren продолжает лидировать, тогда как позади них борьба стала ещё плотнее. В Mercedes и Ferrari сократили отставание, и средняя группа команд тоже подтянулась. К счастью, оба гонщика McLaren поочередно выходят вперед. Оскар Пиастри лидирует в одной гонке, а Ландо Норрис – в другой. А ведь впереди ещё 15 этапов сезона.

Тем не менее, Макс Ферстаппен уступает лидеру 49 очков, и это много. Если мы не прибавим, то наши шансы на титул в личном зачёте в конечном итоге будут исчерпаны. Мы уже отказались от борьбы за Кубок конструкторов – у нас больше нет шансов. Конечно, это связано и с результатами нашего второго гонщика, потому что Юки Цунода медленно набирает скорость.

Команда работает не покладая рук и продолжит вносить небольшие изменения в машину, но ничего серьезного не планируется. В прошлом у нас были некоторые большие обновления, такие как новое днище и новые боковые понтоны, а теперь речь идёт о деталях. Мы продолжим дорабатывать машину, пока есть шансы на титул в личном зачёте. После этого всё внимание будет сосредоточено на проекте 2026 года».

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