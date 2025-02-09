Берни Экклстоун: Трамп – хороший продавец

Бывший владелец Формулы 1 Берни Экклстоун и президент США Дональд Трамп знакомы давно. В интервью Telergaph Берни комментировал его переизбрание…

Берни Экклстоун: «Я с первого дня говорил, что Трамп – продавец. Он действует так: «Вы не хотите, чтобы я это делал? Тогда сделайте то и это, тогда мы заключим сделку». Он хороший продавец.

Пятнадцать лет назад мы пытались организовать Гран При США с видом на Манхеттен, Трамп тогда был главным застройщиком Нью-Йорка и хотел, чтобы его имя красовалось на всём. Я сказал ему: «Единственное, на чем ты не просил написать свое имя, – это туалетная бумага». Знаете, я бы с удовольствием взял его в партнеры по бизнесу подержанных автомобилей.

Забудьте слово «президент». Трамп – глава компании USA Limited. Он управляет страной, как компанией, старается удовлетворить акционеров и учесть требования сотрудников. Он хочет, чтобы люди были честными и открытыми. Он не хочет, чтобы они постоянно прятались за чем-то или говорили неправду. Если ему есть что сказать, он это говорит. Если это кого-то расстроит, значит, так тому и быть». Я тоже привык называть вещи своими именами».

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