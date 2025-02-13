Эдди Джордан приобрёл регбийный клуб

Консорциум во главе с бывшим владельцем команды Формулы 1 Эдди Джорданом приобрел регбийный клуб London Irish.

Основанный в 1898 году клуб из-за кризиса был отстранён от участия в соревнованиях летом 2023 года – нечем было платить по счетам. В 2024-м Джордан создал консорциум «Jordan Associates» для покупки клуба, и смог решить финансовые проблемы. Сейчас «Jordan Associates» ведёт переговоры о возвращении London Irish в чемпионат.

Младший сын Эдди Кайл, старший партнер в консорциуме, заявил, что новые владельцы будут работать с ирландской диаспорой по всему миру, чтобы укрепить бренд клуба.

Источник