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Футбол

Игру можно было заканчивать на 3-й минуте. Фейеноорд – Милан 1:0. Обзор матча

Игру можно было заканчивать на 3-й минуте. Фейеноорд – Милан 1:0. Обзор матча

    • "Гордость Юга" открыла счет уже на старте поединка. Нидерландская команда в поединке всего дважды попала в плоскость. Кипер Тимон Велленройтер нивелировал опасность всех шести ударов "россонери". После перерыва "дьяволы" начали играть активнее и создавать моменты, но пробить немецкого вратаря так и не удалось.

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    • Смотрите обзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов

    Роттердам. Де Кейп, 45 000 зрителей

    Фейенорд – Милан 1:0

    Гол: Пайшан, 3

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