Украинцы на турнирах ITF 13 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Carpet – Indoor)
Основная сетка. 2 круг
11:00 | Дарья Снигур (Украина, 2) – Каролина Куль (Германия)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
12:00 | Георгий Кравченко (Украина, 8) – Лоренцо Карбони (Италия)
13:30 | Владислав Орлов (Украина, 6) – Лука Фантини (Италия)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
13:30 | Алексей Крутых/Димитрис Сакелларидис (Украина/Греция, 1) – Мэттью Дональд/Тадеаш Пароулек (Чехия)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:30 | Александр Брайнин (Украина) – Саба Пурцеладзе (Грузия, 2)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
13:00 | Дарья Есипчук/Изабелла Шиникова (Украина/Болгария, 2) – Мария Головина/Тамара Костич (-/Австрия)