Майами. Швёнтек одолела Носкову, Кырстя и Коллинс победили россиянок и встретятся в 1/8 финала

На турнире WTA 1000 в США завершились матчи третьего круга

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия, 26) 6:7(7), 6:4, 6:4

Екатерина Александрова (-, 14) — Анастасия Павлюченкова (-, 21) 6:4, 3:6, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния, 19) — Дарья Касаткина (-, 10) 7:5, 6:2

Даниэль Коллинс (США) — Элина Аванесян (-) 6:1, 6:2

Ига Швёнтек третий раз в этом году встретилась с Линдой Носковой и одержала вторую победу. Напомним, что в январе полька проиграла чешской теннисистке в третьем круге Australian Open, а две недели назад взяла реванш в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, где в итоге выиграла титул. Дальше Швёнтек сыграет против Екатерины Александровой, которую обыграла в феврале на турнире WTA 1000 в Дохе. Полька ведёт 3-1 в счёте очных встреч с Александровой.

Сорана Кырстя сравняла счёт в личных противостояниях с Касаткиной (2-2), взяв реванш за поражение на турнире WTA 500 в Абу-Даби в феврале. За место в четвертьфинале румынка поспорит с Даниэль Коллинс, которой уступила в 2018 году на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

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