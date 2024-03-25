У нас уже есть хорошая команда: Кроос неоднозначно прокомментировал трансфер Мбаппе

Тони Кроос считает, что Килиан Мбаппе усилил бы Реал, но команда способна выполнять поставленные задачи и без него.

Полузащитник Реала прокомментировал возможное подписание звезды ПСЖ после товарищеского матча между сборными Франции и Германии.

«Будущее Мбаппе? Если даже он не знает, то как могу знать я? В Реале нам нужны лучшие игроки, и он, безусловно, один из них. Главное – побеждать. Было бы хорошо, если бы Мбаппе оказался в Мадриде, но я думаю, что у нас уже есть хорошая команда», — сказал Кроос.

< Напомним, на днях Мбаппе заявил, что ему нечего объявлять. Также недавно была информация, что ПСЖ уже нашел замену своему лучшему бомбардиру.

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