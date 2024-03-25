Марко: Без поломки Макс бы выиграл гонку

Макс Ферстаппен сошёл с дистанции на первых кругах Гран При Австралии из-за поломки тормозов. Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что без этой поломки результат гонки был бы совершенно другим.

Хельмут Марко: «Я говорил с Максом, он сказал, что, несмотря на проблемы, он сравнительно легко справлялся с темпом Сайнса. Если бы Макс участвовал в гонке, результат был бы совершенно другим.

Мы пока точно не знаем, в чём причина поломки, но хорошо, что загорелся только правый задний тормоз. Уже на круге, когда Сайнс обгонял Макса, тормоз не отпустил. Машина слегка отклонилась в сторону и Сайнс его обогнал. Потом тормоз окончательно заклинил и хорошо, что там не всё сгорело. Теперь нужно найти точную причину».



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