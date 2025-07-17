Окон: Пока реальность совпадает с ожиданиями

Подводя итоги первой половины сезона Эстебан Окон считает, что его ожидания от перехода в Haas F1 вполне оправдались…

Эстебан Окон: «Всё, что обещал Айо Комацу, сбывается. Пока реальность совпадает с ожиданиями. Всё идёт так, как должно идти. Всегда хочется добиться большего, и мы полностью на этом сосредоточены, ведь главное для нас – борьба и результаты на трассе. И этим я очень доволен.

Приятно видеть, какие усилия вкладывает команда, насколько все мотивированы. За это время мы стали лучше понимать друг друга, стали концентрироваться на мелочах. И мы неплохо выступали в гонках. Мы проделали большую работу, допустили совсем немного ошибок – это было здорово».

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