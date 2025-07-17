Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал слабое место объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

«Возраст Усика играет важную роль, он прошел более 200 боев. Усик терпеть не может удары по корпусу. Это его слабое место, вспомните только первый бой против Дюбуа. Усик тогда упал, он был поражен этим ударом? Было ли это по правилам? Это был граничный удар, его поразили ударом по желудку», – сказал Хирн.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua