Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно, Тайсон победил в несколько раундов. Я общался со многими людьми, многими экспертами, и они считают, что Тайсон победил. Я говорил с людьми из Америки, многие говорили, что Тайсон должен был выиграть. Француз Жан-Филипп Люстик написал мне сообщение, что Тайсон является победителем этого боя. У всех разное видение», – сказал Уоррен.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua