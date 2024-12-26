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Футбол

Среди кандидатов на пост главного тренера Ромы появился еще один специалист

Один претендент интереснее другого

Среди кандидатов на пост главного тренера Ромы появился еще один специалист

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Итальянская "Рома" активно ищет нового тренера на следующий сезон. Ожидается, что 73-летний Клаудио Раньери покинет этот пост и может получить место в менеджменте. Также есть вероятность, что опытный специалист покинет клуб и завершит карьеру.

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    Недавно в списке кандидатов фигурировали Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри и Винченцо Монтелла. Теперь в этом перечне появился наставник "Аталанты" Джанпьеро Гасперини, который уже более 8 лет работает в Бергамо.

    Наставник "королевы провинциалов" три десятилетия работает тренером, но с первыми командами итальянских грандов практически не имел дела. Исключением стал только промежуток с июля по сентябрь 2011 года. Тогда он 5 матчей возглавлял "Интер" и в четырех "змеи" потерпели поражение.

    www.ua-football.com

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