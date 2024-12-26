Пристли: Риккардо стал бы отличным телеведущим

Бывший механик McLaren Марк Пристли считает, что завершивший карьеру основного пилота Даниэль Риккардо мог бы стать отличным телеведущим…

Марк Пристли: «Риккардо стал бы отличным обозревателем, о таком харизматичном персонаже мечтают телеканалы. Я не знаю, что он будет делать дальше. Многие гонщики после окончания карьеры стремятся проводить больше времени с семьёй и друзьями, а через полгода – год возвращаются в спорт в том или ином виде.

Всё зависит от решения Риккардо, он выберет то, что ему больше подходит, поскольку в кои-то веки он может делать то, что хочет. После многих лет под контролем это ему будет приятно».

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