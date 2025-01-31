Хэмилтон постепенно адаптируется в команде Ferrari

Итальянская пресса продолжает внимательно следить за тем, как идёт адаптация Льюиса Хэмилтона в Ferrari, и, похоже, пока поводов для переживаний нет.

По крайней мере, настрой семикратного чемпиона мира болельщиков радует. Вчера он поделился серией фотографий, сделанных на тестах, и короткий комментарий, которым он их сопроводил, можно перевести так: «Не могу дождаться первой гонки».

В Gazzetta dello Sport обратили особое внимание на снимок, запечатлевший, как Льюис, сидя в кокпите Ferrari SF-23 делает записи в блокноте в перерыве между заездами.

«Этот снимок символизирует методичность и внимание ко всем деталям, с которыми он подходит к тестам в Испании, а также к своему первому опыту пилотирования этой машины на трассе во Фьорано», – пишет автор текста в самом популярном спортивном издании Италии.

Скудерия вчера завершила работу на автодроме в Барселоне, к которой также привлекли Антонио Джовинацци и Дино Бегановича – они продолжили начатое Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

Gazzetta, ссылаясь на свои источники, сообщает, что несмотря на инцидент, произошедший в среду, Льюис успешно осваивает новую для себя технику, в том числе адаптировался к процедуре старта, к особенностям работы сцепления на машине Ferrari, и уже привыкает к тормозам производства Brembo. Скудерия традиционно сотрудничает с этой итальянской компанией, тогда как на машинах Mercedes стоят тормоза другого производителя.

Общаясь с инженерами Скудерии, он вполне позитивно оценил те переделки педального узла, которые были выполнены командой с учётом его предпочтений, и теперь у него нет вопросов к тормозам Brembo. По информации итальянского издания, теперь эти изменения будут перенесены на новую машину, SF-25, которую Ferrari представит 19 февраля.

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