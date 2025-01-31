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Футбол

Гол плюс ассист от Роналду. Аль-Раед – Аль-Наср 1:2. Видео голов и обзор матча

Снова на первых ролях

Гол плюс ассист от Роналду. Аль-Раед - Аль-Наср 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Аль-Наср" с трудом обыграл "Аль-Раед" в выездном поединке 18-го тура саудовской Про-лиги.

    Гол и результативную передачу на свой счёт записал легендарный форвард гостей Криштиану Роналду. Это 921-й забитый мяч португальца в карьере.

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    Чемпионат Саудовской Аравии, 18-й тур.

    Бурайда. "Король Абдула Спорт Сити".

    "Аль-Раед" – "Аль-Наср" – 1:2

    Голы: Сааюд, 76 – Роналду, 35, Буфал, 47

    www.ua-football.com

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