Маккаби Т-А – Динамо, Полесье – Фиорентина, Шахтер – Серветт. АУДИО онлайн трансляция матчей отбора ЛЕ и ЛК

UA-Футбол организует комментарий поединков 4-го раунда квалификации еврокубков с участием украинских грандов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Привычка вторников для киевлян осталась в прошлом. Поражение от "Пафоса" загнало "Динамо" в четверговое расписание – туда, где уже давно обитают "Шахтер" и "Полесье". У украинских клубов впереди вечер, от которого будет многое зависеть – нельзя откладывать решение вопросов на следующий, последний квалификационный четверг.

Вы можете слушать аудиотрансляции спортивных событий от UA-Футбол за рулем или на природе, гуляя с детьми на улице или тренируясь в спортзале, дома со светом или без (главное – наличие хотя бы мобильного Интернета). Также с нашими аудиотрансляциями получают возможность болеть за любимую команду люди с нарушениями зрения.

АУДИО трансляция начнется в четверг, 21 августа – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

www.ua-football.com