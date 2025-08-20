Сборные Европы и Мира объявили кто будет бороться за Кубок Лейвера-2025

Сборные Европы и Мира объявили окончательные составы на командный поединок, который в этом году пройдет в Сан-Франциско



Сборные Европы и Мира определились с окончательными составами на Кубок Лейвера, который в этом году пройдет на западном побережье США в Сан-Франциско. Турнир примет арена Chase Center с 19 по 21 сентября.

В состав сборной Европы, капитаном которой является Янник Ноа (вице-капитан Тим Хенман), вошли:

Карлос Алькарас (Испания, №2)

Александр Зверев (Германия, №3)

Хольгер Руне (Дания, №11)

Каспер Рууд (Норвегия, №12)

Якуб Меншик (Чехия, №16)

Флавио Коболли (Италия, №26)

За сборную Мира, капитаном которой является Андре Агасси (вице-капитан Патрик Рафтер), сыграют:

Тэйлор Фритц (США, №4)

Бен Шелтон (США, №6)

Томми Пол (США, №14)

Фрэнсис Тиафо (США, №17)

Франсиско Серундоло (Аргентина, №19)

Жуан Фонсека (Бразилия, №44)

Европа лидирует в общем зачете Кубка Лейвера со счетом 5:2. В прошлом году в Берлине европейцы прервали серию мировой сборной из двух побед подряд.

Формат соревнований предусматривает поединки в одиночном и парном разрядах в течение трех дней. Каждый игрок должен провести как минимум один матч в первые два дня и не более двух в целом за турнир. В парных матчах должны сыграть как минимум четверо участников от команды. Стоимость победы увеличивается ежедневно: в первый день выигрыш приносит одно очко, во второй – два, а в третий – три. Для общей победы нужно набрать 13 очков.



