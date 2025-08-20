Хэмилтон: Я продумал, как долго хочу продолжать карьеру

В следующем году Льюису Хэмилтону исполнится 40 лет, и он начнёт новый этап в карьере в составе Ferrari. Семикратный чемпион мира рассказал, что уже задумывается об отставке и планах на будущее, но в обозримой перспективе планирует максимально выкладываться.

Льюис Хэмилтон: «Бывают дни, когда я думаю: «Даже не знаю, сколько ещё смогу продолжать». Бывают дни, когда я думаю: «Мне нужен перерыв». У нас нет больших перерывов по ходу сезона, как в других видах спорта, из-за чего у меня просто не бывает свободного времени. Мысленно я уже продумал план, как долго я хотел бы продолжать [выступать в гонках]. Теперь мне только остаётся выработать стратегию и последовательность шагов.

Бывает ли так, что я не выкладываюсь максимально и больше не испытываю любовь к своей работе? Надеюсь, такой момент никогда не наступит, и я никогда не разлюблю гонки. Однако я узнаю, когда придёт время заканчивать. Я хочу быть уверен, что действительно выкладываюсь по-максимуму пока могу и получаю удовольствие от спорта, которым занимаюсь всю жизнь.

Многие рано завершили карьеру, и многие из них в разговоре со мной признавались, что хотели бы провести в гонках ещё год или два. И они мне говорили: «Оставайся так долго, как только сможешь!» Но я не хочу выступать, если стану недостаточно хорош для этого».

Источник