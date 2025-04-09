В Sauber рассчитывают на прогресс в Бахрейне

В Sauber позитивно оценивают выступление в Сузуке и надеются закрепить успех на этой неделе в Бахрейне…

Джонатан Уитли, руководитель команды: «Япония позади, мы отправляемся в Бахрейн на второй этап серии из трёх гонок подряд. Поскольку зимние тесты тоже проходили в Бахрейне, мы сможем оценить эффективность подготовленных с тех пор новинок.

Наша задача – развить импульс, полученный в Сузуке, и быть готовыми использовать любые возможности во время гонки».

Нико Хюлкенберг: «В Бахрейне совсем другая трасса, чем в Сузуке, требовательная к тормозам и сцеплению с асфальтом. Мы уже были там в феврале, с тех пор многому научились и доработали машину, но знаем, что ещё многое предстоит сделать.

Мы будем работать в каждой сессии, концентрируясь на тех областях, в которых можем добиться большего. Задача команды – развить достигнутый прогресс и максимально использовать полученные знания, чтобы добиться хорошего результата в гонке».

Габриэль Бортолето: «С нетерпением жду возвращения в Бахрейн, где смогу развить полученные навыки и продолжить совершенствоваться.

В начале недели я побывал на базе, где готовился к предстоящей гонке. По сравнению с Мельбурном, Шанхаем и Сузукой я достаточно хорошо знаю трассу в Бахрейне. Здесь состояние асфальта меняется по ходу уик-энда, ветер играет большую роль, но я готов ко всему. Каждая сессия – это шанс добиться большего».

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