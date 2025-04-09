Богота. Осорио отыграла матчбол и второй год подряд сыграет против Марии в четвертьфинале

На турнире WTA 250 в Колумбии завершились матчи второго круга



Богота, Колумбия • 31 марта – 6 апреля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Камила Осорио (Колумбия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Леа Бошкович (Хорватия, Q) – Кристина Букша (Испания, 8) 6:1, 6:4

Хулия Риэра (Аргентина) – Ива Йович (США) 6:4, 6:2

Татьяна Мария (Германия, 6) – Ханна Чанг (США) 6:0, 7:6(0)

Камила Осорио (Колумбия, 2) – Эмина Бекташ (США) 1:6, 7:6(5), 6:2

Леа Бошкович во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. В предыдущем сезоне она сыграла на этой стадии в Яссах. Дальше хорватка встретится с Хулией Риэрой, которой уступила в январе в квалификации Australian Open. Для аргентинской теннисистки это также будет второй четвертьфинал на уровне WTA.

Камила Осорио пятый раз подряд сыграет в четвертьфинале домашнего турнира. Во втором сете колумбийка уступала со счётом 3:5 и отыграла один матчбол. За выход в полуфинал Осорио будет бороться с чемпионкой турнира 2022 и 2023 года Татьяной Марией. В прошлом сезоне Камила была сильнее немки в четвертьфинале.

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