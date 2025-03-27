Майами. Фис обыграл второго номера рейтинга Зверева и повторил достижение Монфиса

Артур Фис вышел в четвертьфинал на турнире ATP 1000 в США



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Артур Фис (Франция, 17) – Александр Зверев (Германия, 1) 3:6, 6:3, 6:4

Французский теннисист одержал вторую победу в пяти сыгранных матчах против Зверева и третий раз в карьере обыграл соперника из топ-5 мирового рейтинга.

Артур Фис проведет второй четвертьфинал на соревнованиях серии “Мастерс”. Две недели назад он сыграл на этой стадии в Индиан-Уэллс. Таким образом француз повторил достижение двух своих соотечественников на американских кортах: ранее до 1/4 финала турниров в Индиан-Уэллс и Майами в одном сезоне доходили Янник Ноа (1986, 1987, 1989) и Гаэль Монфис (2016).

За место в полуфинале Miami Open Фис будет бороться с Якубом Меншиком, против которого он играл в 2024 году на турнире Next Gen ATP Finals и одержал победу.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua