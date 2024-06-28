Майорка. Шелтон проиграл теннисисту из третьей сотни рейтинга, Монфис победил Баутисту Агута на пути в 1/2 финала

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в Испании

Майорка, Испания • 23-29 июня • трава • €1,005,340

Действующий чемпион: Кристофер Юбэнкс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Пол Джабб (Великобритания, Q) — Бен Шелтон (США, 1) 6:3, 3:6, 7:6(6)

Себастьян Офнер (Австрия) — Алекс Микельсен (США) 3:6, 7:5, 6:3

Алехандро Табило (Чили, 4) — Якуб Меншик (Чехия) 6:4, 6:4

Гаэль Монфис (Франция, 6) — Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:3, 4:6, 6:4

Пол Джабб (№289 ATP) успешно сыграл свой первый четвертьфинал на уровне ATP и одержал дебютную победу над игроком, входящим в топ-20. Отметим, что на тай-брейке британец отыграл матчбол Шелтона.

Гаэль Монфис 69-й раз в карьере вышел в полуфинал и всего шестой на траве. В последний раз он играл на этой стадии турнира на этом покрытии в 2018 году в Анталии

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