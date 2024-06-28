Монако достиг устных договоренностей с нападающим сборной Грузии

Об этом сообщает Фабрицио Романо

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Жорж Микаутадзе стал настоящим открытием на Евро-2024. Грузинский нападающий является одним из творцов сенсационного выхода сборной в 1/8 финала турнира, забив три гола на групповом этапе. Неудивительно, что 23-летний игрок привлек внимание немало клубов Европы.

Сообщается, что "Монако" достиг устных договоренностей на личных условиях с Жоржем Микаутадзе. "Монегаски" также отправили предложение "Мецу", чтобы согласовать гонорар, пытаясь опередить другие клубы и завершить сделку до конца Евро. Стоит отметить, что "мессинцы" не так давно выкупили контракт грузина за 13 млн евро у "Аякса", поскольку форвард прошлый сезон провел во французской команде на правах аренды. Учитывая его выступления на Евро, "Мец" будет ожидать сумму не меньше той, которую они заплатили амстердамцам.

Добавим, что Жорж Микаутадзе в прошлом сезоне за французский клуб провел 22 матча, где отметился 14 голами и 4 передачами.

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