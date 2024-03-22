Видеотрансляция матча НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 23 марта во ВКонтакте начнется в 02.00 мск

Александр Овечкин и игроки «Вашингтона». Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с пятницы на субботу, 23 марта. Игра состоится на арене «Кэпитал-Уан Арене» в Вашинтоне, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Торонто» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте»СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 75 очков. «Каролина» идет на 4-й строчке «Востока», имея в своем активе 94 очка.

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