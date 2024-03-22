Марко: Максу не хватило времени на доводку машины

Хельмут Марко прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран При Австралии. Консультант Red Bull по автоспорту признал, что из-за потери времени, связанной с заменой повреждённого днища RB20, Максу Ферстаппену пока не удалось найти оптимальные настройки машины на гонку.

Хельмут Марко: «Шарль Леклер довольно быстр. Макс сильно повредил днище и другие детали машины в первой тренировке. В результате выехать на трассу во второй сессии он смог только через двадцать минут после начала. Нам не хватило этого времени, чтобы подобрать оптимальные настройки.

На быстром круге мы не использовали квалификационные настройки двигателя, поскольку это не имело смысла. На дистанции гонки мы немного уступаем, но только потому, что не хватило времени на доводку машины. В любом случае, борьба будет плотной, но я уверен, что мы добьёмся успеха».

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