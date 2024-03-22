Руководство Реала видит в Лунине потенциал на долгие годы

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти и руководство клуба считают, что у украинского вратаря Андрея Лунина есть огромный потенциал и возможности для развития.

Об этом сообщает инсайдер. Фабрицио Романо.

Именно из-за этого «сливочные» будут настаивать на продлении контракта с украинцем, который заканчивается летом 2025 года.

Раньше сообщалось, что у Лунина есть намерение бороться с Куртуа за статус первого номера Реала. Напомним, что Андрей значительно подорожал по версии Transfermarkt.

В сезоне 2023/2024 украинец провел 23 матча за «сливочных» во всех турнирах. В 10 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

Накануне сборная Украины с Луниным переиграла Боснию и Герцеговину в полуфинале отбора на Евро-2024.

26 марта подопечные Сергея Реброва в Польше (в номинально домашнем матче) сыграют с Исландией в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы в Германии.

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