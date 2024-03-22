Майами. Вторая ракетка мира станет следующей соперницей Калининой

На турнире WTA 1000 в США продолжаются матчи второго раунда

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (-, 2) — Паула Бадоса (Испания) 6:4, 6:3

Соболенко выиграла третий из пяти сыгранных матчей против Бадосы, при этом впервые обыграв её на хардовом покрытии.

В третьем круге Соболенко впервые встретится с Ангелиной Калининой. Украинка ранее пять раз играла против соперниц из топ-5 мирового рейтинга и одержала одну победу — в июне 2022 года она обыграла Марию Саккари в Истборне.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о смерти бойфренда Соболенко в Майами, однако позднее теннисистка сообщила, что уже не была с ним в отношениях. В связи с этим происшествием матч Соболенко против Бадосы был перенесён с четверга на пятницу.

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