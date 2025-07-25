Ливерпуль — Милан: прогноз и расклад перед матчем

26 июля на стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге пройдет интереснейшее противостояние двух грандов европейского футбола — «Ливерпуль» сыграет с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Несмотря на статус спарринга, встреча обещает быть богатой на моменты и эмоции, ведь обе команды подошли к летнему отрезку с серьёзными изменениями в составе и тренерском штабе. Анонс подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры — в 14:30 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на платформе Youtube.

«Ливерпуль»: новая эра под руководством Арне Слота

Минувший сезон стал переходным для «Ливерпуля». После ухода Юргена Клоппа, который за годы работы на «Энфилде» стал настоящим символом клуба, многие опасались за будущее «красных». Однако новый наставник Арне Слот с первых туров Английской Премьер-лиги начал набирать очки и удерживал лидерство практически весь сезон. Несмотря на неудачи в еврокубках и Кубке Лиги, нидерландский специалист быстро наладил игру, чем заслужил доверие болельщиков и руководства.

Летом клуб удивил трансферной активностью. Была проведена масштабная кампания: среди новичков — Джереми Фримпонг (35 млн), Флориан Виртц (125 млн), Милка Керкез (47 млн), а на текущей неделе был оформлен трансфер Уго Экиитике почти за 90 млн евро. Эти приобретения должны укрепить атакующую линию и закрыть проблемные позиции после травм и потерь Жоты, Диаса и Александер-Арнольда.

«Милан»: попытка возрождения под руководством Аллегри

Итальянский гранд переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что в 2024 году команда стала вице-чемпионом Серии А, увольнение Стефано Пиоли стало отправной точкой для череды проблем. В результате — только восьмое место в чемпионате и большие вопросы к составу. Тем не менее, в Кубке Италии миланцы обыграли «Интер» в полуфинале и претендовали на трофей.

Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство решилось на возвращение Массимилиано Аллегри. Правда, усиление состава пока не выглядит внушительным. Летом был подписан ветеран Лука Модрич, которому в сентябре исполнится 40 лет, но в то же время клуб покинули Тиун Куус и Тео Эрнандес. Продажи и возможные трансферы стали главной темой разговоров в стане «россонери» этим летом.

История противостояний

Несмотря на легендарную победу «Милана» в финале Лиги чемпионов 2007 года, общая статистика личных встреч явно в пользу «Ливерпуля». В том же 2005 году «красные» совершили исторический камбэк в Стамбуле. С тех пор команды встречались шесть раз, и все эти поединки остались за англичанами, включая уверенную победу 3:1 на «Сан-Сиро» в сентябре.

Прогноз на матч: преимущество за «Ливерпулем»

Букмекеры практически единогласно отдают предпочтение «Ливерпулю» в предстоящем матче. Несмотря на то, что «Милан» выглядит несколько увереннее, чем осенью, эксперты считают, что «россонери» не смогут оказать серьезное сопротивление. Ожидается победа англичан с форой в -1 гол, а средний коэффициент на такой исход составляет 1.68. Впрочем, это товарищеская встреча, где возможны сюрпризы, особенно в сочетаниях и ротации составов.

Что ждать от команды Слота и Аллегри?

Для «Ливерпуля» это будет ещё одна возможность протестировать новичков и наиграть связки. В центре внимания — Виртц и Экиитике, чьи действия в атаке могут задать новый темп английскому клубу. У «Милана» главная интрига — как Аллегри встроит в команду Модрича и удастся ли за короткий срок вернуть структуру и боевой дух, которых так не хватало весной. Оба тренера наверняка будут экспериментировать, ведь на кону — не титул, а имидж и подготовка к сезону.

Напомним, мы также писали о том, что Туран уже изменил в Шахтере.