Руслан Малиновский о восстановлении: Я уже вернулся в общую группу

Украинский полузащитник Руслан Малиновский рассказал о своем возвращении в общую группу «Дженоа» после длительного восстановления от травмы. Футболист отметил, что процесс идет поэтапно, и он уже приступил к полноценным тренировкам с командой. Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на ua.tribuna.com.

«Я уже вернулся в общую группу около недели назад и начал работать с командой. Но тренерский штаб и медперсонал постепенно подпускают меня к работе в группе. Первоначально это была разминка и некоторые упражнения в начале тренировок», — сообщил Малиновский.

Футболист подчеркнул, что его физическая форма еще требует доработки, и он уделяет много времени индивидуальной работе над силой и выносливостью.

«Поэтому на вопрос о возвращении на поле очень сложно ответить. Это может быть одна неделя, две недели или месяц. Поэтому я надеюсь, что на следующей неделе начну работать с командой на 100%. А там уж как решит тренерский штаб. И конечно, как я буду себя чувствовать», — отметил он.

Малиновский добавил, что никто не форсирует процесс восстановления, так как после таких травм возможно появление дискомфорта. Сейчас он и медицинская команда работают над устранением дисбаланса между левой и правой ногами, чтобы минимизировать риск рецидива.

«Мы уже очень близко и двигаемся в этом направлении», — заключил полузащитник.

Ранее мы сообщали, что украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский забил гол в ворота «Аталанты» в игре чемпионата Италии.