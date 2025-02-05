Турецкий вояж. Как запомнились игроки Шахтера в Турции

На заметку Сикану, Степаненко и Зубкову

Фото: ФК Шахтер Донецк

Последние недели прочно приковали наше внимание к турецкой Суперлиге. Сначала "Шахтер" продал Даниила Сикана (6 млн евро), затем бесплатно отпустил Тараса Степаненко, и вот снова провернул трансфер — на этот раз за 7,5 млн (по свидетельствам инсайдеров) попрощался с Александром Зубковым.

"Трабзонспор" и "Эюпспор" получили классных исполнителей, а мы, пораженные таким оттоком, решили вспомнить остальных представителей "оранжево-черных", которые испытали себя на противоположном берегу Черного моря.

Важное уточнение — будем говорить о прямых переходах, причем исключительно в высший дивизион. Поэтому в списке вы не увидите условных Элано или Серия Реброва — эти люди были отправлены в чемпионат другими клубами при другом бэкграунде.

Содержание

Батиста

Толга Сейхан

Дентиньо

Владислав Кулач

Евгений Селезнев

Александр Караваев

Александр Кучер

Густаво Бланко Лещук

Андрей Борячук

Богдан Бутко

Оларенважу Кайоде

Тете

Батиста

Когда, куда и за сколько перешел: в августе 2005-го в "Коньяспор" свободным агентом

Статистика: 63 матча, 1 гол

Трофеи: —

Мы уже рассказывали об этом персонаже в одном из предыдущих материалов.

Если коротко, то в 2004-м Мирча Луческу подарил "Галатасараю" 4 миллиона долларов — настолько ужасно Батиста "вписался" в донецкий интерьер. Полузащитник безоговорочно проиграл конкуренцию Анатолию Тимощуку, а когда встал вопрос, кого выбросить из заявки из-за лимита на легионеров, то в тренерском штабе долго не думали.

Самое обидное, что с возвращением в Турцию, где бразилец в 2002-м взял чемпионство с "Галатасараем", вчерашний неудачник показал довольно неплохой перформанс. Да, с травмами, да, в середняке, однако это в разы лучше, чем в Украине.

Толга Сейхан

Когда, куда и за сколько перешел: в 2006-2008 гг. в "Галатасарай", "Трабзонспор" (в аренду) и "Коджаэлиспор" (свободным агентом)

Статистика: 35 матчей, 1 гол

Трофеи: —

Самое большое достижение Сейхана — это звание первого турка не только в стане "горняков", но и во всей УПЛ. Будучи приобретенным из "Трабзонспора" за 3,75 млн долларов, центральный защитник, к сожалению, мало чем впечатлил и вскоре отправился в родную среду.

Чтобы хоть как-то оправдать трехлетний контракт, предложенный дончанами (ну, возможно, в перспективе продаться — почему нет?), Толга ушел в "Галатасарай" и хорошо знакомых "бордово-синих", однако в обоих случаях ротировался и не принес большой пользы.

В 2008-м "оранжево-черные" пожали руку, центрбек с концами отправился домой, но все равно продолжил стагнировать и в 2011-м завершил мучения выходом на спортивную пенсию.

Дентиньо

Когда, куда и за сколько перешел: в январе 2013-го в "Бешикташ" в аренду

Статистика: 9 матчей

Трофеи: —

В январе 2013-го "Бешикташ" заплатил за услуги Дентиньо 1 млн евровалюты, но уже вскоре пожалел о решении.

Здесь еще проблема во времени, выбранном для переезда — бразилец появился на "Водафон Парк" посреди сезона, на финише которого главного тренера Самета Айбаба выставили за дверь. Взамен прибыл Славен Билич, имевший отличные взгляды на формирование состава и еще летом настоял на том, чтобы прекратить сотрудничество с универсальным нападающим.

В то же время мы не снимаем ответственности с плеч Дентиньо — парень почти сразу побил горшки с Айбаба, поскольку разочаровал в контексте поведения и физических кондиций.

Где-то специалист был прав, поскольку в феврале южноамериканец выпал из списка доступных из-за мышечной травмы. В определенной степени нефарт, отсутствие стержня и готовности биться и подытожили провал.

Владислав Кулач

Когда, куда и за сколько перешел: в январе 2016-го в "Эскишехирспор" в аренду

Статистика: 6 матчей, 2 результативные передачи

Трофеи: —

Лучший бомбардир УПЛ 2020/21 долго "варился" в системе "Шахтера" и, как и большинство воспитанников, путешествовал по арендам. Кроме скитаний по Украине были и зарубежные выезды — например, на вторую часть розыгрыша 2015/16 Владислав понадобился "Эскишехирспору", который боролся за сохранение прописки в элите. Спойлер: сил для реализации сложной задачи все же не хватило.

Чем помог Кулач? Отдал ассист против "Акхисара", чем начал перестрелку 3:3 и в целом повлиял на взятие одного очка. Еще одно результативное действие пришлось на национальный кубок — форвард недаром съездил в гости к второлистому "Булуспору".

Евгений Селезнев

Когда, куда и за сколько перешел: в декабре 2016-го в "Карабюкспор" свободным агентом

Статистика: 31 матч, 8 голов, 3 результативные передачи

Трофеи: —

Кому-то Селезнев нравился, кто-то наоборот воспринимал его за скандалиста, но у уроженца Макеевки не отнять шикарное голевое чутье. Имея в распоряжении солидный опыт, нападающий не растерялся на новом месте, быстро адаптировался и умело себя "продал".

Ну, что взять с того "Карабюкспора"? Обычный борец за выживание, где наблюдались постоянные задержки с зарплатой (собственно, из-за этого Женя и разорвал связи в декабре 2017-го). Зато сам украинец забил "Галатасараю" (дважды), "Бешикташу", "Башакшехиру", симпатичному на тот момент "Атальяспору".

Ничуть не удивительно, что "Царь" нашел себя и в "Акхисаре", где также порадовал приятной статистикой (14+2 в 33 поединках). Главное, что дивиденды окупились — в 2018-м Селезнев прямо приобщился к победе в Кубке, а затем Суперкубке Турции (особенно досталось "Галатасараю" — Фернандо Муслера пропустил четыре штуки).

Александр Караваев

Когда, куда и за сколько перешел: в январе 2017-го в "Фенербахче" в аренду

Статистика: 6 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

Трофеи: —

Александр Караваев выдал сильную первую часть кампании 2016/17 — сделал 6+5 в 17 встречах УПЛ, дополнительно засветился в Лиге Европы, где противостоял "Фенербахче". "Желтые канарейки" оценили старания полузащитника "Зари", договорились с "Шахтером" и оформили аренду.

Казалось, что у Саши все получится — еще в спарринге с "Денизлиспором" он отметился мячом (передачу адресовал не кто иной, как Джермейн Ленс). Полноценный дебют тоже изрядно радовал — в кубке страны универсал огорчил "Генчлербирлиги", плюс ассистировал с "Амедом". Что же не так?

Дик Адвокат дал понять, что скиллов вингера (а именно на эту позицию претендовал Караваев) недостаточно. Воспитанник "горняков" должен был конкурировать не только с Ленсом, но и Мирославом Штохом, Волканом Шенем и Алпером Потуком.

"Фенербахче" не обладал опцией выкупа, не цеплялся за возможность длительного сотрудничества, поэтому Александр повторно присоединился к "Заре". Хорошо, что не упал духом и впоследствии реализовал себя в "Динамо".

Александр Кучер

Когда, куда и за сколько перешел: в августе 2017-го в "Кайсериспор" свободным агентом

Статистика: 53 матча, 1 гол, 3 результативные передачи

Трофеи: —

Учитывая то, что Александр Кучер покинул "Шахтер" в тридцать четыре, на свой возраст он хорошо запомнился в "Кайсериспоре". Подтверждением является то, что в 2018-м "звезда Анатолии" охотно пролонгировала трудовой договор до 2019-го и не отказалась от услуг защитника (а поверьте, импульсивные турки способны на все).

Имея за плечами огромный опыт, Кучер не испортил каши — в дебютном сезоне считался игроком стартовой обоймы, в дальнейшем несколько сдал, но все равно исправно выполнял свои функции. В Суперлиге отдал одну передачу — в декабре 2017-го пасом нашел Умута Булута, и нападающий огорчил "Бешикташ".

Густаво Бланко Лещук

Когда, куда и за сколько перешел: в августе 2019-го в "Антальяспор" свободным агентом

Статистика: 31 матч, 5 голов, 2 результативные передачи

Трофеи: —

Густаво Бланко Лещук выстрелил в "Карпатах", не устоял перед "Шахтером", однако не смог опередить в привлекательности Жуниора Мораеса. И если бы только спасовал перед "Жуни" — согласитесь, это звоночек, когда клуб оставляет совсем зеленого Даниила Сикана, а тебя отпускает без лишних "но".

Не сказать, что аргентинец — плохой, просто ограничен в функционале. Жаль, что и в "Антальяспоре" картина почти идентична — Бланко Лещук согласовал четырехлетний контракт, задержался на сезон 2019/20, в течение которого не поразил стабильностью, а затем услышал привычное слово "оренда".

В 2022-м форвард распрощался с турками, сейчас пребывает в чемпионате Ирана.

Андрей Борячук

Когда, куда и за сколько перешел: в январе 2020-го в "Ризеспор" в аренду

Статистика: 6 матчей

Трофеи: —

Когда-то ходили легенды, что Андрей Борячук — мегаталантливый. Сначала "Шахтер" интенсивно раскручивал эту историю, затем с легким разочарованием прибегнул к проверенной практике с арендами.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В январе 2020-го юноша поехал в "Ризеспор", где встретил знакомых по УПЛ Николая Морозюка и Дениса Гармаша, однако даже присутствие соотечественников ничему не поспособствовало. Скромные 54 минуты — это весь задел на территории Суперлиги.

Богдан Бутко

Когда, куда и за сколько перешел: в феврале 2021-го в "Эрзурумспор" в аренду

Статистика: 10 матчей

Трофеи: —

В 2011-м Бутко заявил, что "Дарио Срна — не вечен, поэтому "Шахтер" удерживает его трансфер". По иронии судьбы, хорват "пережил" не одного фулбека, а сам Богдан превратился в пилигрима — примечательно, что и через десять лет оказался в труднопроизносимом "Эрзурумспоре".

Команда пыталась остаться в вышке и едва это не воплотила — накопила 40 очков, и до спасительной семнадцатой строчки не хватило буквально одного балла. Во всей этой трагедии Бутко выделили 707 минут.

Оларенважу Кайоде

Когда, куда и за сколько перешел: в 2019-2023 гг. в "Газишехир", "Сивасспор", "Умрание спор" (в аренду), "Генчлербирлиги" (свободным агентом)

Статистика: 144 матча, 35 голов, 14 результативных передач

Трофеи: —

Для кого-то может стать открытием, что Оларенважу Кайоде еще не так давно числился на балансе "горняков". А помните те громкие заголовки в стиле "в Украину едет футболист "Манчестер Сити"? Обидно, что нигериец не стоил выеденного яйца — будучи в сомнительных кондициях, прогнозируемо не протиснулся сквозь Жуниора Мораеса и Факундо Феррейру.

Не менее интересно, почему "Шахтер" не придумал, как продать Оларенважу при его крепких выступлениях в Суперлиге. С "Газишехиром" африканец финишировал восьмым, а "Сивасспору" помог квалифицироваться в Лигу Европы и Лигу конференций.

Ведь в 2022-ом Кайоде потерял свой пик, уменьшил требования, не понравился в "Умраниеспоре" и продолжил стагнацию в "Генчлербирлиги". Показательно, что ныне страйкер "пилит" во втором по знаковости дивизионе.

Тете

Когда, куда и за сколько перешел: в августе 2023-го в "Галатасарай" за 2,5 млн евро

Статистика: 45 матчей, 3 гола, 6 результативных передач

Трофеи: Суперлига (2023/24), Суперкубок Турции (2024)

Тете так порывался сбежать из "Шахтера", что вместо мюнхенской "Баварии", которая им когда-то интересовалась, взял и оказался в "Галатасарае". Бесспорно, один из самых талантливых бразильцев в истории дончан, похоже, имеет сомнительное окружение и агентов — казалось бы, с большими перспективами, сначала отправился в Суперлигу, а затем в "Панатинаикос", что, если честно, звучит, как приговор.

Когда украинская сторона постучала в дверь ФИФА с требованием компенсации, "львы" действительно выплатили часть — 2,5 млн евро. В то же время турки решили не держаться за Тете, поскольку на практике убедились — игрок, вокруг которого идут судебные споры, вообще-то не убедил и в статистике, и по манере игры. Маловато проделано работы.

www.ua-football.com