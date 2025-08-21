Драка фанатов сорвала матч Копа Судамерикана - ФОТО

Матч 1/8 финала Копа Судамерикана между аргентинским клубом «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили» завершился трагедией. Встреча, которая проходила 20 августа, была прервана из-за массовой драки фанатов и впоследствии отменена. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Инцидент произошел на 48-й минуте игры при счете 1:1. По данным СМИ, конфликт начался после того, как болельщики чилийской команды похитили аргентинский флаг. Это вызвало перепалку между двумя секторами, которая быстро переросла в ожесточенные столкновения.

Чилийские фанаты начали бросать в сторону аргентинцев куски плитки, вырванной из стадионных туалетов. В ход пошел даже унитаз, который полетел в сектор соперников.

Капитаны обеих команд сначала пытались самостоятельно успокоить фанатов, однако ситуация вышла из-под контроля.

В результате столкновений — десятки пострадавших, сотни задержанных, а также один погибший. По предварительной информации, мужчину сбросили с трибуны.

Матч был остановлен и в итоге отменен. Теперь судьбу поединка решат футбольные инстанции в административном порядке.

